Lluvias y tránsito constante dañan el tramo central dejando varios vehículos varados hoy

Atalaya.- Usuarios del transporte y conductores hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan en la mejora de la vía que conecta Atalaya con Puerto Ocopa. El pedido surge ante el notable deterioro que presenta esta ruta terrestre, la cual resulta fundamental para el traslado de personas y mercancías en la zona.

El problema se concentra especialmente en sectores como Shimpe, donde el terreno ha sufrido graves daños debido a las constantes precipitaciones pluviales. A las condiciones climáticas adversas se suma el tránsito continuo de las unidades móviles, factor que termina por debilitar aún más la superficie de rodadura.

Como consecuencia del mal estado de la ruta, diversos vehículos quedaron atrapados en el camino durante varias horas. Los choferes se vieron obligados a detener su marcha y aguardar a que las condiciones del tiempo fueran más favorables para intentar retomar su trayecto con seguridad.

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Ante los inconvenientes sufridos durante el recorrido, los propios viajeros decidieron registrar fotografías y videos de la situación. Este material visual fue difundido con el propósito de evidenciar la magnitud del problema y presionar para que las entidades competentes ordenen labores de mantenimiento.

De este modo, tanto quienes brindan el servicio de transporte como los ciudadanos afectados esperan una pronta respuesta institucional. La rehabilitación de este corredor vial es considerada urgente para evitar mayores retrasos y garantizar la transitabilidad en la ruta hacia Puerto Ocopa.

Fuente: Diario Ímpetu.