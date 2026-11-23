El movimiento telúrico también afectó 10 instituciones educativas y 29 establecimientos de salud.

Junín.- El fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado el viernes 20 de noviembre continúa dejando consecuencias en diferentes regiones del centro del Perú. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó un fallecido, 15 personas lesionadas y 1,481 personas perjudicadas entre damnificadas y afectadas, según su último balance difundido este domingo.

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:09 de la noche, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la provincia de Junín y una profundidad de 129 kilómetros, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El reporte del COEN, organismo perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), precisa que entre las personas perjudicadas se encuentran 853 damnificadas y 628 afectadas en los departamentos de Junín, Pasco, Huánuco, Lima y Callao.

Una persona fallecida y 15 lesionados

El balance confirma el fallecimiento de un hombre de 42 años en el Hospital Regional Hermilio Valdizán, ubicado en la ciudad de Huánuco.

Asimismo, 15 personas resultaron heridas y recibieron atención médica en establecimientos de salud de Chanchamayo y Pasco. Entre los centros asistenciales que atendieron a los afectados figuran el Hospital de Apoyo Pichanaki, el Hospital EsSalud La Merced, el Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma y el Centro de Salud de Paucartambo.

De los lesionados, 11 ya recibieron el alta médica luego de ser atendidos por traumatismos superficiales múltiples.

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Más de 150 viviendas quedaron inhabitables

Los daños materiales también son considerables. Según el reporte oficial, 152 viviendas quedaron inhabitables y otras 193 resultaron afectadas en los cinco departamentos comprendidos en la evaluación.

Pasco registra 80 viviendas inhabitables, seguido de Huánuco con 49, Junín con 22 y Lima con una vivienda ubicada en San Juan de Lurigancho.

En cuanto a los inmuebles afectados, Junín registra 105 viviendas, Pasco 55, Huánuco 24, Lima siete y Callao dos.

Colegios y establecimientos de salud afectados

La infraestructura pública tampoco quedó al margen de las consecuencias del movimiento telúrico. El balance identifica daños en 10 instituciones educativas, de las cuales ocho corresponden a Junín, una a Huánuco y otra a Lima, específicamente en el distrito de Comas.

Asimismo, 29 establecimientos de salud presentan afectaciones: 18 en Junín, seis en Huánuco y cinco en Lima.

Las autoridades continúan con las evaluaciones para determinar las necesidades de las localidades afectadas y coordinar las acciones de respuesta y asistencia humanitaria.

El balance evidencia el impacto que dejó este fuerte movimiento telúrico en el centro del país, mientras las instituciones de emergencia mantienen el monitoreo de las zonas perjudicadas.