Jaime Paniora ex candidato a la municipalidad de Sepahua, denunció presuntos cobros irregulares y extorsiones a comerciantes por parte de efectivos policiales.

Sepahua.- Una jornada de protesta y paro distrital se desarrolló este martes en el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya, región Ucayali, donde el Frente de Defensa y la población exigieron cambios en la dependencia policial, tras denunciar presuntos actos de corrupción y cobros irregulares atribuidos a efectivos de la Policía Nacional.

La movilización fue convocada por el Frente de Defensa de Sepahua y contó con la participación de ciudadanos que salieron a las calles para expresar su rechazo a los hechos denunciados. Al término de la jornada, se produjo el cierre de la comisaría, según informó Jaime Paniora, ex candidato a la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Sepahua, en una entrevista concedida a Gaceta Ucayalina.

Denuncian presuntos cobros y extorsiones

Durante la entrevista, Paniora sostuvo que la protesta responde a graves denuncias contra algunos efectivos policiales, a quienes se les atribuiría el cobro de cupos, extorsiones y solicitudes de dinero a comerciantes del distrito.

«Hubo actos de corrupción en la comisaría de Sepahua. Efectivos de la Policía cobrando cupos, extorsionando, pidiendo dinero a los comerciantes. Eso se ha evidenciado con videos», manifestó el dirigente.

Asimismo, explicó que estas situaciones motivaron la convocatoria a una marcha pacífica y un paro distrital, medidas que, según indicó, fueron acatadas por la población.

Exigen nuevos efectivos policiales

Como resultado de la movilización, Paniora afirmó que la comisaría fue cerrada y que los efectivos policiales que prestaban servicios en Sepahua fueron retirados del distrito.

En ese sentido, señaló que se espera la llegada de nuevos policías para restablecer los servicios de seguridad ciudadana. Según sus declaraciones, el ingreso del nuevo personal policial se concretaría en las próximas horas.

Solicitan declarar en emergencia a Sepahua

Otro de los pedidos planteados por los representantes de la población es solicitar al Ministerio del Interior la declaratoria del estado de emergencia en el distrito de Sepahua, como parte de las medidas que consideran necesarias para enfrentar la problemática de inseguridad.

La jornada de protesta evidencia el nivel de preocupación de los ciudadanos frente a la seguridad y el funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar el orden público.

Hasta el momento, las denuncias sobre los presuntos actos irregulares corresponden a las declaraciones de Jaime Paniora recogidas por Gaceta Ucayalina, por lo que corresponde a las autoridades competentes realizar las investigaciones y determinar las responsabilidades.