Su composición nació de sus recorridos por comunidades indígenas y campesinas de la región Ucayali.

Pucallpa.- No recibió ningún encargo especial ni alguien le pidió escribir una canción para el papa León XIV. Sin embargo, el sacerdote misionero Segundo Gaviria Sandoval terminó creando una composición que emocionó a los pucallpinos y acompañó la bienvenida al Santo Padre durante su visita apostólica a la Amazonía peruana.

Se trata de «Bienvenido a la Tierra Colorada, Papa León XIV», una canción inspirada en las experiencias que el religioso recogió durante sus numerosos recorridos por comunidades indígenas y campesinas de Ucayali y otros territorios amazónicos.

En una entrevista con Somos, de El Comercio, el sacerdote del Vicariato Apostólico de Pucallpa contó que la composición recoge lo que ha visto, escuchado y vivido durante su labor misionera. Su acercamiento a pueblos como los sharanawa, asháninka, shipibo y kukama le permitió conocer sus costumbres, expresiones culturales y tradiciones musicales.

Uno de los elementos que inspiraron su creación fueron los ícaros, cantos tradicionales que conoció durante sus encuentros con las comunidades. También encontró musicalidad en el canto de las aves, cuyos sonidos escuchaba durante sus caminatas por lugares alejados de las carreteras.

Durante años fue anotando sus vivencias en un cuaderno, hasta que la posibilidad de la visita papal lo motivó a reunir y adaptar aquellas estrofas. El proceso de composición tomó aproximadamente cuatro meses y medio o cinco.

Una canción que también es una denuncia

Detrás de la melodía de bienvenida existe un mensaje mucho más profundo. Segundo Gaviria explicó que su composición busca llamar la atención sobre los problemas que afectan a los pueblos amazónicos, como la tala de árboles, la minería ilegal, los derrames de petróleo y la apropiación de territorios indígenas y campesinos.

«Nos están quitando todo», expresó al explicar el sentido de su canción.

También recordó las difíciles condiciones que enfrentan las comunidades alejadas, donde muchas familias tienen limitaciones para acceder a electricidad, alimentos y atención médica.

En una de las estrofas, el sacerdote dirige al Papa un pedido especial: «Quédate en nuestra trocha», como una invitación a acompañar a los pueblos amazónicos y fortalecer una Iglesia cercana a sus comunidades.

La emoción llegó cuando escuchó a los pucallpinos interpretar su composición durante la bienvenida al pontífice. El coro polifónico que la presentó incluso contó con su participación en los ensayos para ajustar algunas notas y melodías.

Así, una canción que nació de sus recorridos misioneros terminó convirtiéndose en un saludo musical al Santo Padre, pero también en una voz que busca visibilizar las necesidades, la cultura y las luchas de quienes habitan la Amazonía.