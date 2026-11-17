Dos operativos en Boca Unión, Laberinto y Manuani permitieron retirar embarcaciones, motores y otros equipos. En una de las intervenciones, los bienes destruidos superan los S/4 millones.

Madre de Dios.- Un importante golpe contra la minería ilegal se registró en la región Madre de Dios, luego de que autoridades ejecutaran dos operativos en distintos sectores para desarticular las actividades de extracción ilícita de oro. Las intervenciones permitieron destruir maquinaria, embarcaciones, combustible y diversos materiales utilizados para estas operaciones.

Una de las acciones se desarrolló en los sectores Boca Unión y Laberinto, en ambas márgenes del río Madre de Dios, donde la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y la Marina de Guerra intervinieron numerosas embarcaciones y equipos. Entre los bienes destruidos se contabilizaron 20 balsas carrancheras, 10 tracas hidráulicas, 16 motores de gran potencia y otros implementos empleados en la extracción de oro. Asimismo, fueron eliminados cinco campamentos que servían de apoyo a estas actividades.

Durante esta intervención también se inutilizaron cientos de materiales, entre ellos tubos de acero y PVC, baterías, mangueras, cilindros y más de 600 galones de combustible. El operativo se realizó el jueves 12 de noviembre, con la participación del personal de la Capitanía de Puerto de Puerto Maldonado.

Por otro lado, en el sector Manuani, ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, se ejecutó una segunda intervención que permitió destruir cuatro balsas tracas, 12 tolvas, nueve campamentos, cuatro motores y cinco motocicletas, además de otros equipos. El valor de los bienes afectados supera los S/4 millones.

Esta última operación contó con la participación de la FEMA, la Policía Nacional y el Ejército, además del apoyo del Ministerio del Ambiente, mediante el Sernanp. Las acciones forman parte de los esfuerzos de las autoridades para frenar la minería ilegal y evitar su avance en zonas cercanas a áreas naturales protegidas.

Fuente: Inforegión