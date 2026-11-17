Autoridades y productores fortalecen capacidades sobre plantaciones de pino y producción de hongos comestibles rentables.

Junín.- La Agencia Agraria Chanchamayo tuvo una destacada participación en una reciente jornada de capacitación enfocada en la gestión forestal sostenible dentro de la Selva Central. Este evento se llevó a cabo en el contexto de las celebraciones por la Semana Forestal Nacional 2026.

Durante el encuentro, se promovió activamente el uso responsable de las plantaciones de pino junto con el cultivo de hongos comestibles. Ambas actividades fueron presentadas como opciones productivas viables para incrementar los ingresos económicos de las familias que habitan en zonas rurales.

En representación del Gobierno Regional Junín y de la Dirección Regional de Agricultura Junín, asistió a esta jornada de fortalecimiento el ingeniero Isaías Poma Huaynates, director de la Agencia Agraria Chanchamayo. Su intervención respaldó la difusión técnica sobre el manejo adecuado de la especie Pinus tecunumanii y sus beneficios asociados.

La organización de esta actividad estuvo a cargo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), mediante la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Selva Central, trabajando en conjunto con la empresa ORYGEN PERU S.A. Esta alianza permitió articular esfuerzos institucionales para el desarrollo del sector.

Finalmente, la jornada logró congregar a diversos actores clave, incluyendo miembros del Comité Multisectorial de la Semana Forestal Nacional, comuneros y productores locales. De esta manera, se consolidó un espacio fundamental de intercambio técnico para el bienestar y la sostenibilidad de la región.

Fuente: (Agencia Agraria Chanchamayo).