Acontecen los principales impactos negativos sobre el agua, la salud y las comunidades locales.

Cajamarca.- En los lugares donde la actividad minera se desarrolla sin las regulaciones ni los controles necesarios, las consecuencias van mucho más allá de la simple extracción de materiales. Las poblaciones locales se enfrentan al grave peligro de comprometer elementos vitales como sus tierras productivas, el acceso al agua pura, la biodiversidad y la estabilidad general de sus familias.

Como resultado directo de esta problemática, las comunidades suelen quedar expuestas a un escenario preocupante caracterizado por la reducción de fuentes hídricas y el aumento de la presión sobre los recursos disponibles. Asimismo, persisten condiciones de pobreza y desigualdad, acompañadas de peligros de contaminación que ponen en riesgo directo el bienestar físico de los habitantes.

El panorama territorial también sufre transformaciones drásticas e irreversibles, evidenciadas en cerros completamente destruidos y ecosistemas deteriorados que amenazan el porvenir de los pobladores. Frente a esta situación, se recalca con firmeza que los beneficios económicos del oro no justifican la pérdida de la salud ni de los recursos naturales esenciales.

Mientras que el oro puede comercializarse en los mercados, el agua potable carece de un sustituto que pueda reemplazarla para sostener la vida. Las futuras generaciones merecen heredar un entorno próspero, con cauces limpios, suelos fértiles y una naturaleza dinámica que garantice su supervivencia.

En conclusión, se demanda un verdadero progreso para la zona de Hualgayoc, pero este crecimiento nunca debe lograrse sacrificando el agua ni la vida de sus habitantes. La defensa de los recursos hídricos se mantiene como un principio fundamental para el bienestar colectivo.

Fuente: Punto informativo.