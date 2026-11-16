La cantante iquiteña contó que tuvo que concentrarse para contener las lágrimas durante la histórica misa papal.

Pucallpa. La emoción era tan grande que tuvo que evitar mirar directamente al papa León XIV para poder continuar cantando. La reconocida intérprete peruana Lita Pezo reveló los motivos que la llevaron a contener sus sentimientos durante su participación en la histórica misa celebrada por el Santo Padre en la ciudad de Pucallpa.

En declaraciones al diario El Comercio, la cantante confesó que mantenerse concentrada durante la interpretación del salmo responsorial fue todo un desafío, debido a la profunda emoción que experimentaba al encontrarse tan cerca del pontífice.

«Si lo hacía, iba a llorar», explicó la artista al recordar por qué evitó levantar la mirada hacia el Papa mientras interpretaba la pieza religiosa.

Sin embargo, una vez concluida su presentación, las emociones que había guardado durante toda la ceremonia terminaron desbordándose. La cantante reconoció que no pudo contener las lágrimas después de vivir uno de los momentos más significativos de su trayectoria artística y personal.

Una experiencia que marcó su carrera

Lita Pezo, nacida en Iquitos, tuvo a su cargo la interpretación del salmo responsorial durante la misa que León XIV presidió en la Villa Deportiva Regional, conocida como La Videnita, en Pucallpa.

La artista también participó junto al Coro Vicarial de Pucallpa durante el momento de la comunión, interpretando reconocidos temas religiosos como Pescador de hombres, El profeta, Padre Amerindio y Alma de Cristo.

La oportunidad de participar en esta celebración llegó después de un acercamiento con monseñor Martín Quispe, con quien conversó sobre sus inicios musicales en la Iglesia y su vínculo con la fe.

La cantante recordó que debió cumplir diversos protocolos y evaluaciones para formar parte de la ceremonia, pero aseguró que el mayor desafío fue controlar sus emociones.

Un orgullo para la Amazonía

Más allá de su trayectoria musical, la intérprete destacó el significado de representar a sus raíces amazónicas en una celebración histórica para la región.

«Fue mucho más que cantar», expresó al recordar la experiencia, que también le permitió reencontrarse simbólicamente con aquella niña que comenzó su camino artístico cantando en una iglesia.

La participación de Lita Pezo quedó como uno de los momentos más emotivos de la visita de León XIV a Pucallpa, donde miles de fieles se congregaron para recibir la bendición del Santo Padre.

Para la cantante, haber puesto su voz al servicio de esta celebración religiosa es un recuerdo que llevará para siempre en el corazón.