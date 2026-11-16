Conoce la inspiradora historia de superación y herencia cultural transmitida mediante el kené.

Pucallpa.- La reconocida artista y curandera Olga Mori se ha convertido en la figura central del documental titulado “El viaje al origen del kené”. Esta producción audiovisual ofrece una mirada profunda y fascinante hacia el universo cultural y tradicional de la comunidad shipibo-konibo.

A través de esta obra cinematográfica, se busca compartir la riqueza de su legado ancestral sin descuidar ni perder los valores fundamentales de su identidad. El documental funciona como un puente para acercar las costumbres amazónicas a un público más amplio y diverso.

La trayectoria vital de Olga está marcada por desafíos significativos desde su juventud. En su etapa de formación, su sueño principal era convertirse en profesora, pero las circunstancias sociales la llevaron a formar pareja de manera forzada.

Debido a estas difíciles imposiciones de su entorno, la protagonista asumió la maternidad de forma muy temprana, convirtiéndose en madre a la edad de catorce años. A pesar de los obstáculos superados a lo largo de su vida, su determinación cultural se mantuvo intacta.

Hoy en día, su participación en el documental adquiere un sentido profundamente emotivo y trascendental para su descendencia. Con sus propias palabras, ella misma expresa que su presencia en la pantalla asegurará que, cuando ya no esté, sus nietas podrán verla.

Esta producción no solo resalta la importancia del arte tradicional del kené, sino que también enaltece la resiliencia de las mujeres amazónicas. La historia de Olga representa un testimonio imborrable de dignidad, memoria y resistencia cultural.

Fuente: Diario El Comercio.