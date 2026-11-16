Medios internacionales destacan la histórica y desbordante devoción de la selva peruana.

Pucallpa.- La ciudad de Pucallpa acaba de protagonizar un acontecimiento verdaderamente histórico que ha dejado atónita a la prensa internacional. Una inmensa avalancha humana desbordó por completo cada una de las avenidas principales entre muestras fervientes de emoción.

Miles de almas se congregaron agitando banderas al viento y expresando su alegría con gritos y lágrimas para recibir al Papa. La magnitud de esta congregación superó con creces cualquier evento masivo registrado previamente en el planeta.

Importantes medios de comunicación de países como Estados Unidos, España, Chile, Argentina y Alemania reconocieron la enormidad de este fenómeno. Los portales internacionales calificaron esta impresionante manifestación popular como un estremecedor y memorable regreso a su hogar.

El intenso calor característico de la región selvática se fundió con una devoción religiosa que rompió por completo todos los esquemas. Las plataformas digitales se inundaron de mensajes celebrando la pasión, entrega y locura de fe demostrada por la gente.

El mundo entero observa con asombro lo acontecido en la Amazonía peruana, consolidando el protagonismo de Pucallpa y Ucayali. Esta inolvidable jornada quedará grabada como una muestra genuina de fervor y cultura ante los ojos globales.

Fuente: Pucallpa Informativa.