Una delegación de aproximadamente 400 personas llegó desde distintas parroquias de Huánuco, pese a las dificultades que presenta la carretera, para formar parte de las actividades religiosas.

Huánuco.- La visita pastoral del papa León XIV a Pucallpa también convocó a numerosos creyentes procedentes de Huánuco, quienes llegaron hasta la capital de Ucayali para participar en las actividades religiosas programadas. El desplazamiento representó un esfuerzo para muchos de ellos debido a las condiciones actuales de la carretera que conecta ambas regiones.

De acuerdo con Juan Pardavé, integrante de la Parroquia El Patrocinio, alrededor de 400 personas integraron la delegación oficial huanuqueña. Los participantes provenían de distintas parroquias de Huánuco, Amarilis, Pillco Marca y otros distritos de la región.

A este grupo se sumaron familias que organizaron sus propios viajes para presenciar el encuentro con el pontífice. Algunos se trasladaron en vehículos particulares, mientras que otros utilizaron empresas de transporte interprovincial o autos colectivos desde Tingo María con destino a Pucallpa.

La presencia de representantes religiosos de Huánuco también quedó registrada durante la transmisión de TV Perú, donde se observó al padre Oswaldo siguiendo con emoción las actividades y el mensaje del Santo Padre. Por otro lado, imágenes difundidas por la Diócesis de Huánuco mostraron la participación del obispo monseñor Pedro Bustamante en las actividades papales realizadas en Cusco.

Asimismo, otros ciudadanos huanuqueños viajaron por iniciativa propia a diferentes ciudades incluidas en el recorrido del papa León XIV. Sin embargo, la Secretaría de la Diócesis de Huánuco no brindó información oficial sobre la organización y los detalles de la delegación que se trasladó hasta Pucallpa, pese a las consultas realizadas por la prensa local.

Fuente: Tu Diario Huánuco