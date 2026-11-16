Durante su visita a Ucayali, el pontífice relacionó la defensa de la dignidad humana con el cuidado del medio ambiente y pidió mayores esfuerzos para frenar la devastación de la selva.

Pucallpa.- Durante la multitudinaria celebración eucarística realizada en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, el papa León XIV aprovechó su visita a Pucallpa para enviar un mensaje de reflexión sobre la protección de la Amazonía y las amenazas que enfrenta debido a la explotación de sus recursos.

En su homilía, el pontífice sostuvo que el respeto por la naturaleza no puede separarse de la defensa de los derechos de las personas. En ese sentido, advirtió que la explotación laboral también representa una forma de agresión contra el medio ambiente, pues ambas situaciones afectan la dignidad y el equilibrio de la vida.

Asimismo, señaló que la violencia contra las comunidades y el deterioro de los ecosistemas están estrechamente relacionados. Por ello, hizo un llamado a reconocer que la protección de los pueblos amazónicos también implica defender los territorios donde viven y desarrollan sus actividades.

León XIV también manifestó su preocupación por los escasos avances en la conservación ambiental, mientras que las actividades de explotación y contaminación continúan acelerándose. Frente a este panorama, recordó el compromiso de sus predecesores, Benedicto XVI y Francisco, con la defensa de la Amazonía y sumó su voz a este llamado.

La ceremonia reunió a numerosos fieles provenientes de diferentes localidades de Ucayali y otras regiones amazónicas, quienes llegaron hasta La Videnita para participar en uno de los principales encuentros religiosos de la visita del Santo Padre a esta parte del país.

Fuente: El Comercio