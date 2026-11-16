Lita Pezo emocionó al papa León XIV con su voz durante histórica misa en Manantay

La artista interpretó el salmo responsorial y acompañó al Coro Vicarial durante la comunión.

Manantay.- La música y el talento de la Amazonía peruana estuvieron presentes en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de la historia de Ucayali. La reconocida cantante Lita Pezo tuvo una destacada participación durante la histórica Santa Misa que el papa León XIV celebró el domingo 15 de noviembre en la ciudad de Pucallpa.

La intérprete, natural de Iquitos, fue la encargada de entonar el salmo responsorial durante la celebración eucarística desarrollada en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida popularmente como La Videnita, donde miles de personas se congregaron para recibir al Santo Padre.

Su presentación fue uno de los momentos especiales de la ceremonia, que marcó un acontecimiento histórico al convertirse en la primera misa celebrada por un pontífice en la Amazonía peruana.

Pero la participación de Lita Pezo no terminó allí. Durante el momento de la comunión, la artista volvió al escenario para acompañar al Coro Vicarial de Pucallpa, interpretando reconocidos temas religiosos como Pescador de hombres, El profeta, Padre Amerindio y Alma de Cristo.

La cantante vistió un elegante conjunto blanco y puso su talento al servicio de una celebración que reunió a aproximadamente 70 mil personas, según información del Gobierno Regional de Ucayali.

Una experiencia inolvidable

La artista había expresado previamente su emoción por haber recibido la invitación para participar en esta ceremonia religiosa. En sus redes sociales compartió que cantar ante el papa León XIV representaba uno de los momentos más emocionantes y especiales de su vida.

«Hasta ahora no lo creo», manifestó la intérprete al referirse a esta experiencia que difícilmente olvidará.

Lita Pezo alcanzó reconocimiento nacional tras participar en programas como Yo Soy Kids y La Voz Perú, además de representar al Perú en el prestigioso Festival Internacional de Viña del Mar 2024, donde llegó a la gran final.

Su participación en Pucallpa significó también una representación del talento musical amazónico en un acontecimiento de trascendencia internacional.

De esta manera, la voz de una artista nacida en la Amazonía se sumó a una jornada histórica que quedará grabada en la memoria de miles de ucayalinos que tuvieron la oportunidad de participar en la visita del papa León XIV.