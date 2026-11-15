¡La Amazonía necesita justicia! Papa León XIV pide proteger a los pueblos originarios

El pontífice escuchó testimonios de 21 delegaciones indígenas reunidas en Yarinacocha.

Yarinacocha.- Con un contundente mensaje en defensa de los pueblos originarios y la protección de la Amazonía, el Papa León XIV se dirigió a representantes de 21 delegaciones de pueblos indígenas amazónicos, reunidos en las orillas de la emblemática laguna de Yarinacocha, durante su visita pastoral a la región Ucayali.

En su intervención, el Santo Padre agradeció la bienvenida, las canciones, las expresiones culturales y, especialmente, los testimonios compartidos por las comunidades sobre sus dolores, preocupaciones y esperanzas. Señaló que había llegado como pastor para escuchar sus historias y caminar a su lado, siguiendo las huellas de su predecesor, el papa Francisco, quien visitó Puerto Maldonado.

«He venido como pastor para escuchar sus historias y para caminar a su lado», expresó, al reafirmar su compromiso de acompañar a las comunidades amazónicas en la búsqueda de justicia, paz y mejores condiciones de vida.

Denuncia asesinatos de líderes indígenas y falta de justicia

Uno de los pasajes más contundentes de su mensaje estuvo relacionado con la violencia contra los defensores de los territorios indígenas. El pontífice recordó que numerosos líderes originarios han sido asesinados por proteger sus tierras y recursos naturales.

«La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres», manifestó, al referirse a quienes perdieron la vida defendiendo sus territorios frente a las amenazas y actividades ilegales.

Asimismo, calificó de inaceptable que numerosas comunidades continúen sin acceso adecuado a servicios de salud y educación debido a las distancias geográficas y al abandono de las instituciones.

También expresó su preocupación por la situación de vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes que sufren violencia y abusos sexuales, muchas veces en contextos marcados por el silencio, la complicidad y la impunidad.

Fuerte llamado contra la explotación de la Amazonía

El Papa León XIV advirtió que la destrucción de la selva no puede separarse de los problemas que enfrentan sus habitantes. En ese sentido, sostuvo que la ecología integral, la justicia social y la vida espiritual deben avanzar juntas.

Durante su discurso, mencionó las graves consecuencias de la deforestación indiscriminada, la contaminación de los ríos por la minería irregular y los derrames de petróleo, además del avance del narcotráfico, que aprovecha la pobreza de los jóvenes para atraerlos con falsas promesas económicas.

El Santo Padre cuestionó el modelo que considera a la Amazonía únicamente como una reserva de recursos naturales para explotar en beneficio económico de unos pocos.

En contraposición, planteó fortalecer la ecología integral, siguiendo las enseñanzas del papa Francisco en su encíclica Laudato si', y promoviendo un modelo que respete la naturaleza, las culturas y los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios.

Pide educación intercultural y respeto a las lenguas originarias

Al referirse particularmente a Pucallpa, el pontífice describió a la ciudad como una población joven, llena de energía y esperanza, pero que necesita un renacimiento moral y pedagógico.

En ese contexto, hizo un llamado a trabajar por una educación de calidad que respete las lenguas indígenas, valore los conocimientos ancestrales y prepare a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos del mundo actual.

También destacó la importancia de proteger los derechos de los pueblos amazónicos mediante el encuentro entre sus conocimientos tradicionales y la doctrina social de la Iglesia.

La Iglesia reafirma su compromiso con la Amazonía

En otro momento, León XIV reconoció el trabajo de misioneros, religiosas, religiosos y agentes pastorales que mantienen viva la fe católica en las comunidades más alejadas.

Reveló que el Vicariato Apostólico de Pucallpa, pese a tener una extensión territorial comparable a la de países enteros, cuenta apenas con 25 sacerdotes, por lo que expresó su agradecimiento a quienes desarrollan su labor pastoral en condiciones difíciles.

Finalmente, aseguró a los pueblos originarios que no están solos y reafirmó la cercanía de la Iglesia con sus comunidades.

«Cristo está con ustedes, la Iglesia está con ustedes y ustedes son sus miembros, somos el cuerpo de Cristo», expresó.

El encuentro concluyó con una oración comunitaria del Padre Nuestro y la bendición del Santo Padre, quien encomendó a la Amazonía, sus familias y comunidades a la protección de María Santísima, madre de la Amazonía.

Su mensaje dejó un llamado que trasciende lo religioso: proteger la selva, defender la vida de sus pueblos, combatir la injusticia y garantizar que las comunidades indígenas sean escuchadas y respetadas.