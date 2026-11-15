Papa León XIV entrega la Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén en Cusco

El Santo Padre pidió paz para esta tierra y fortaleza para quienes sufren.

Cusco. En un emotivo momento de fe y profunda devoción, el Papa León XIV rindió homenaje a la Virgen Reina de Belén, reconocida como madre protectora de Cusco, luego de pronunciar su homilía durante su visita a esta histórica ciudad.

El Santo Padre estuvo acompañado por el nuevo arzobispo de Cusco, monseñor Lizardo Estrada Herrera, durante esta significativa ceremonia en honor a la venerada imagen mariana.

Uno de los momentos más especiales fue la entrega de la Rosa de Oro, un gesto de reconocimiento y veneración que estuvo acompañado de una sentida oración en la que el Pontífice pidió a la Virgen que los guarde en su corazón, conceda paz a esta tierra y brinde fortaleza a quienes atraviesan momentos de sufrimiento.

Asimismo, expresó su deseo de que todos reciban la gracia de caminar juntos en el amor de su hijo, en un mensaje que destacó la importancia de la fraternidad, la solidaridad y la esperanza.

Con este homenaje, el Papa León XIV expresó su cercanía espiritual con el pueblo cusqueño y su devoción a la Virgen Reina de Belén, en una jornada que quedará marcada en la memoria de los fieles que participaron de su visita.

La entrega de la Rosa de Oro simbolizó un momento especial para la comunidad católica de Cusco, que vivió este encuentro como una expresión de bendición y reconocimiento a su madre protectora.