Papa León XIV bendecirá árbol milenario de la Amazonía durante visita a Ucayali

El árbol milenario fue elegido por el sumo pontífice entre 20 especies nativas propuestas para su visita a la ciudad. El acto busca promover la protección ambiental y destacar el valor de la Amazonía.

Uayali.- La protección de la Amazonía y el respeto por la naturaleza estarán presentes durante la visita del papa León XIV a Pucallpa, donde dos ejemplares de shihuahuaco recibirán su bendición este domingo. La especie, reconocida por su longevidad y gran tamaño, fue seleccionada por el propio pontífice como símbolo de fortaleza, unidad y conservación de la vida.

La elección del árbol tiene un significado especial para los representantes de las organizaciones locales que participan en los preparativos. Mery Reyna, integrante de la ONG Agrosalud de Ucayali y voluntaria de la delegación Los amigos de León, considera que el shihuahuaco representa la fortaleza de la fe y la capacidad de superar las dificultades. Asimismo, espera que la ceremonia transmita un mensaje de justicia, paz y cuidado de la tierra.

Como parte de las actividades programadas, el sumo pontífice tendrá un encuentro con niños y adultos mayores en la catedral de Pucallpa, donde bendecirá dos ejemplares criados en viveros forestales. Inicialmente, se había previsto que también participará en la plantación de los árboles en la Plaza de Armas; sin embargo, debido al reducido tiempo de su permanencia en la región, la actividad se limitará a la bendición.

La selección del shihuahuaco se realizó luego de que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo presentara una lista de 20 especies nativas a la comitiva encargada de organizar la visita. Según explicó Manuel Alvés Milho, subgerente de Áreas Verdes, fue el propio papa León XIV quien escogió este árbol, que puede alcanzar más de 60 metros de altura y vivir hasta mil años.

Esta elección también guarda relación con un mensaje que Robert Prevost, antes de convertirse en papa, compartió durante una Conferencia Eclesial de la Amazonía. Según recordó Noé Siccha, párroco del Vicariato Apostólico de Pucallpa, en aquella oportunidad destacó que las personas debían ser como el shihuahuaco, capaces de generar vida a su alrededor.

La ceremonia ha despertado entusiasmo entre los habitantes de la ciudad. En los alrededores de la Plaza de Armas, voluntarios realizan los últimos preparativos, mientras grupos de niños ensayan canciones religiosas para recibir al pontífice. También se observan banderas blancas en algunas viviendas y actividades de organización en los espacios donde se desarrollarán los encuentros.

Por su parte, la alcaldesa de Coronel Portillo, Janet Castagne, señaló que la visita permitirá que más personas conozcan la importancia del shihuahuaco y su relación con la conservación ambiental. Además, resaltó que se vienen coordinando acciones con el Gobierno Regional, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad durante la llegada del papa, quien culminará en Pucallpa su recorrido por las regiones del país.

Fuente: La República