Pueblos originarios esperan que el papa León XIV escuche sus demandas durante encuentro en Yarinacocha

El asesor legal de la UNIA destacó la necesidad de construir una sociedad más justa e intercultural.

Yarinacocha.– La próxima llegada del papa León XIV a Ucayali representa una oportunidad histórica para visibilizar las necesidades, preocupaciones y demandas de los pueblos indígenas del Perú. Así lo manifestó Cecilio Soria, asesor legal de la Dirección de Interculturalidad de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA), durante una entrevista concedida a TV Perú desde el distrito de Yarinacocha.

El representante destacó la importancia de que el Santo Padre tenga un encuentro especial con los pueblos originarios, porque permitirá que sus representantes expresen directamente las dificultades que enfrentan y hagan escuchar sus voces ante la máxima autoridad de la Iglesia católica.

«Lo que significa para nosotros es la valorización y la visibilización de los pueblos originarios, que son 55 pueblos en nuestro país. Para nosotros es una gran oportunidad, una felicidad y una alegría inmensa», expresó Soria.

Una oportunidad para visibilizar las culturas vivas

El asesor legal de la UNIA sostuvo que la visita del pontífice permitirá mostrar la riqueza cultural y la diversidad de los pueblos indígenas, cuyas tradiciones, lenguas y conocimientos ancestrales forman parte de la identidad del Perú.

En ese sentido, mencionó a los pueblos shipibo-konibo, asháninka, quechua y aimara, entre otros, como parte de las comunidades que esperan tener presencia y hacer escuchar sus inquietudes durante este importante encuentro.

Soria señaló que la posibilidad de dialogar con el papa León XIV permitirá transmitir preocupaciones relacionadas con sus derechos, necesidades y problemáticas sociales.

Esperan un mensaje de esperanza para los pueblos indígenas

El representante de la UNIA también expresó su expectativa de que el encuentro contribuya a fortalecer el reconocimiento de los derechos de las comunidades originarias y promueva una sociedad más justa, inclusiva e intercultural.

«Una gran esperanza para que los pueblos originarios tengamos una sociedad muy diferente, una sociedad más justa, más intercultural y donde los derechos de los pueblos sean escuchados», manifestó durante la entrevista.

Asimismo, consideró que el Santo Padre puede convertirse en un portavoz de las inquietudes de estas comunidades, contribuyendo a que sus demandas tengan mayor visibilidad.

Ucayali, escenario de un encuentro con los pueblos amazónicos

La visita del papa León XIV a Yarinacocha genera grandes expectativas entre las comunidades indígenas de la región, que esperan participar en un encuentro donde puedan compartir sus expresiones culturales y transmitir sus principales preocupaciones.

Para Cecilio Soria, este acercamiento representa una oportunidad para que las culturas vivas de la Amazonía sean reconocidas y para que sus habitantes encuentren nuevos espacios de diálogo y defensa de sus derechos.

La expectativa de los pueblos originarios es que este encuentro no quede solamente como una celebración religiosa, sino que también contribuya a fortalecer el reconocimiento, el respeto y la protección de la diversidad cultural del Perú.