Estado peruano posterga protección territorial del pueblo indígena Mashco Piro en Madre de Dios

Una nueva evaluación podría retrasar hasta diez años la protección de su territorio ancestral.

Madre de Dios.- La protección de uno de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario más numerosos del mundo enfrenta un nuevo obstáculo en el Perú.

El Gobierno decidió postergar la ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios, donde habita el pueblo indígena Mashco Piro, al plantear la realización de un nuevo estudio para determinar su presencia en zonas que actualmente cuentan con concesiones forestales.

La decisión fue adoptada durante una sesión de la Comisión Multisectorial de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), realizada el pasado 23 de octubre. En lugar de avanzar con la ampliación y protección integral del territorio, nueve de sus 16 integrantes votaron a favor de incorporar una nueva evaluación técnica.

Esta determinación ha generado preocupación entre organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos, que consideran que volver a estudiar una situación documentada durante años representa un retroceso en la protección de este pueblo ancestral.

Más de dos décadas esperando protección

Según los antecedentes recogidos por El País, un estudio realizado en 2001 identificó que el territorio ocupado por los Mashco Piro superaba los 2,4 millones de hectáreas. Sin embargo, el Estado reconoció inicialmente alrededor de 829.000 hectáreas, dejando importantes espacios fuera de la protección territorial.

Posteriormente, otro estudio realizado en 2016 confirmó la presencia de integrantes de este pueblo indígena en zonas donde existen concesiones forestales. A partir de esa investigación se aprobó recomendar la ampliación de la reserva hasta alcanzar aproximadamente 1 millón 70 mil hectáreas, una medida que hasta ahora no se ha concretado.

Concesiones forestales y peligro para sus habitantes

Uno de los principales cuestionamientos es que las concesiones forestales continúan operando en territorios que las organizaciones indígenas consideran fundamentales para la supervivencia de los Mashco Piro. Algunas cuentan con contratos renovados que se extienden hasta el año 2052.

La presencia de trabajadores madereros y las posibles interacciones con integrantes de este pueblo representan riesgos para ambas poblaciones. Los Mashco Piro tienen un sistema inmunológico especialmente vulnerable frente a enfermedades comunes para personas que mantienen contacto con el exterior.

Además, los encuentros pueden desencadenar situaciones de violencia y poner en peligro su integridad física y cultural.

Organizaciones llevan el caso ante la justicia internacional

La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y EarthRights International vienen impulsando acciones para conseguir la protección de este territorio. El caso también llegó al ámbito internacional y fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2024, luego de años de reclamos.

Las organizaciones cuestionan que el Estado haya optado por realizar una nueva evaluación, pese a contar con estudios anteriores que respaldan la ampliación de la reserva.

La preocupación adquiere mayor relevancia en un contexto en el que la Amazonía peruana enfrenta presiones por actividades extractivas y explotación forestal.

La postergación de una decisión definitiva vuelve a colocar en debate la responsabilidad del Estado en la defensa de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y la conservación de sus territorios ancestrales.