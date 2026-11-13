Minería ilegal amenaza histórico centro de investigación en Amazonía peruana.

La Estación Biológica Panguana enfrenta grave crisis ambiental tras perder cien hectáreas de bosques.

Huánuco.- En el distrito de Yuyapichis, situado en la provincia de Puerto Inca dentro de la región Huánuco, la extracción ilícita de recursos representa un peligro inminente para la Estación Biológica Panguana. Este recinto constituye uno de los centros dedicados al estudio de la ciencia más trascendentales de toda la Amazonía peruana.

Establecida en el año 1968 por los investigadores de origen alemán Maria y Hans-Wilhelm Koepcke, esta estación acumula cerca de sesenta años dedicados al análisis de la biodiversidad en los bosques tropicales. A lo largo de su trayectoria, su labor ha permitido la generación de más de trescientas publicaciones de carácter científico.

No obstante, este valioso legado se ve gravemente comprometido por el avance de la extracción clandestina de oro en la cuenca del río Yuyapichis, actividad que está ocasionando una acelerada destrucción ecológica. De acuerdo con los reportes de la Fundación Panguana, desde el año 2025 cerca de cien hectáreas de sus alrededores han sufrido graves daños debido a la deforestación, el trazado de vías y las operaciones mineras.

A través de registros fotográficos e imágenes captadas por satélite, los voceros de Panguana han evidenciado la presencia de excavadoras, la apertura de trochas ilegales y la devastación de los bosques ubicados en las riberas. Asimismo, estas pruebas documentan cómo se está alterando el curso natural de las aguas fluviales en la zona.

El empleo constante de maquinaria pesada remueve enormes volúmenes de tierra con el objetivo de obtener oro, lo que provoca un desequilibrio severo tanto en los hábitats acuáticos como en los terrestres. Esta situación crítica ha sido advertida públicamente por la organización, incluyendo los pronunciamientos de la directora de la Fundación Panguana, Juliane.

En suma, la crisis ambiental que atraviesa este santuario de la ciencia exige una atención urgente para frenar el deterioro irreversible del ecosistema. Proteger la integridad de Panguana significa salvaguardar décadas de conocimiento científico y preservar la riqueza natural de la selva peruana para el futuro.

Fuente: DT Informa.