Devastación forestal en comunidades nativas pone en riesgo futuro ecológico.

La tala indiscriminada amenaza la riqueza natural de nuestros bosques y las próximas generaciones.

Pucallpa.- Una enorme cantidad de piezas de madera es extraída constantemente desde las comunidades nativas, un panorama sumamente alarmante que debería encender las alertas generales. Lo más preocupante de esta problemática es la falta absoluta de respeto hacia los especímenes jóvenes, llevándose los recursos madereros sin medir las graves consecuencias que esto ocasionará a mediano y largo plazo en el territorio.

Resulta muy doloroso ser testigos de la destrucción gradual de uno de los tesoros naturales más valiosos que nos ha otorgado el entorno. Los árboles cumplen un rol que trasciende con creces el simple valor económico o la obtención de madera comercial, ya que constituyen un pilar fundamental de nuestra cultura, sustento de múltiples generaciones y parte íntima de la vida cotidiana en el bosque.

En este escenario crítico, resulta imperativo plantearnos una interrogante profunda sobre el destino de las familias venideras. ¿Qué clase de legado y qué recursos encontrarán nuestros hijos y nietos el día de mañana si permitimos que la desaparición de nuestros bosques continúe avanzando sin control alguno?

Asimismo, cabe reflexionar acerca del paradero definitivo de aquellos árboles ancestrales que han integrado nuestra tierra durante tantos años. La pérdida de estos ejemplares altera de forma irreparable el equilibrio ecológico y despoja al territorio de elementos vitales que formaban parte de su identidad natural.

La perspectiva cortoplacista centrada exclusivamente en el beneficio económico inmediato debe ser reemplazada por una visión responsable que contemple el bienestar del porvenir. No podemos seguir priorizando la ganancia pasajera a costa de hipotecar la subsistencia y el entorno ambiental que pertenecerá a los herederos de nuestra tierra.

La urgencia de frenar esta depredación exige un compromiso colectivo y acciones inmediatas de protección antes de que el daño ambiental sea irreversible. Solo reconociendo el verdadero valor ecológico y cultural de nuestros bosques lograremos garantizar un futuro digno y sostenible para las siguientes generaciones.

Fuente: Pucallpa Tv.