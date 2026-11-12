Comunidades Indígenas de la Amazonía viajan hacia pucallpa para encuentro Religioso.

Diversas delegaciones de pueblos originarios amazónicos se desplazan para un acontecimiento religioso histórico.

Ucayali.- Diferentes representantes de comunidades nativas pertenecientes a la Amazonía peruana se encuentran realizando largos recorridos a través de ríos y carreteras. Su principal objetivo es arribar a la ciudad de Pucallpa para ser parte protagonista de un importante encuentro religioso.

Dicho acontecimiento histórico estará centrado en la esperada visita del papa León XIV, la cual ha sido programada oficialmente para el próximo domingo 15 de noviembre. El escenario escogido para albergar esta masiva concentración espiritual será el pintoresco Bulevar de Yarinacocha.

Respecto a la organización y las convocatorias, el padre Luca Zanta brindó detalles importantes en su calidad de representante legal del Vicariato Apostólico de Pucallpa. Asimismo, el sacerdote desempeña el rol fundamental de coordinador general para todo lo concerniente a la visita papal.

Durante sus declaraciones, el coordinador informó que se extendió una cordial invitación formal a los veintiún pueblos originarios que tienen presencia en la región Ucayali. Además, la convocatoria se amplió para integrar activamente a delegaciones provenientes de los otros siete vicariatos amazónicos.

Al profundizar sobre la magnitud demográfica y cultural, Zanta señaló que en toda la Amazonía peruana existen aproximadamente cincuenta y un pueblos originarios. En ese sentido, destacó que una proporción sumamente alta y casi total de estas agrupaciones contará con representación oficial.

Finalmente, el sacerdote aclaró de manera enfática ante la Agencia Andina que la asistencia a este magno evento tiene un carácter completamente voluntario. Por esta razón, puntualizó que la concurrencia no implica la obligatoriedad de participación para la totalidad de las comunidades nativas.

Fuente: Agencia Peruana de Noticia.