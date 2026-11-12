Alcalde electo Prof. Lenín Escudero inicia coordinaciones para la transferencia municipal en Atalaya

La reunión permitió establecer los primeros acuerdos para una transición ordenada y transparente.

Atalaya. Un primer paso hacia la transición de la administración municipal se concretó con la reunión entre el profesor Lenín Escudero, alcalde electo de la Municipalidad Provincial de Atalaya, y el actual burgomaestre Francisco Mendoza de Souza, quienes iniciaron las coordinaciones para el proceso de transferencia de gestión correspondiente al periodo 2027-2030.

El encuentro, realizado ayer, permitió establecer un espacio de diálogo entre las autoridades entrante y saliente, como parte de las acciones preparatorias para el cambio de administración municipal.

En entrevista con Gaceta Ucayalina, Lenín Escudero calificó la reunión como un momento importante para el futuro de la provincia y destacó que este primer acercamiento permitirá avanzar en la organización del proceso de transferencia.

«Hoy iniciamos una etapa importante con la reunión de coordinación para el proceso de transferencia de gestión municipal 2027-2030», manifestó el alcalde electo.

Asimismo, expresó su agradecimiento al actual alcalde Francisco Mendoza de Souza por la disposición y apertura al diálogo para desarrollar este proceso institucional.

Escudero señaló que su compromiso es asumir esta nueva etapa con responsabilidad, transparencia y respeto, destacando que el bienestar de la población debe estar por encima de cualquier diferencia.

«Por encima de cualquier diferencia está el bienestar de nuestra querida ciudad de Atalaya», expresó, al referirse a la importancia de mantener una relación de coordinación entre ambas administraciones.

El alcalde electo también manifestó su voluntad de continuar avanzando con humildad y compromiso, en el marco de los preparativos para asumir la conducción del gobierno municipal durante el periodo 2027-2030.

Este primer acercamiento representa el inicio de una etapa de coordinación institucional que deberá permitir el intercambio de información sobre la situación administrativa, económica y operativa de la municipalidad, así como el estado de los proyectos y servicios que quedarán a cargo de la próxima gestión.

La población de Atalaya estará atenta al desarrollo de este proceso, considerando la importancia de garantizar una transición ordenada y la continuidad de los servicios y proyectos municipales.