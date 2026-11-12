Ocho Sur ratifica denuncia por invasión y deforestación de áreas de reserva de bosque

Por presuntos traficantes de tierra.

Pucallpa.- Ante recientes declaraciones que considera falsas, difundidas por algunos medios de comunicación de la región Ucayali, sobre sus actividades y su relación con comunidades vecinas, la palmicultora Ocho Sur emitió un pronunciamiento para aclarar los hechos y rechazar las imputaciones formuladas contra la compañía y sus funcionarios.

En el documento, la empresa ratifica su anterior comunicado del 20 de octubre de 2026, mediante el cual denunció que presuntos traficantes de tierras continuaban invadiendo sus áreas de reserva de bosque en el fundo Zanja Seca, donde estarían cometiendo actos de deforestación.

La empresa precisó que dicha área forma parte del fundo Zanja Seca, de su propiedad y debidamente inscrito en los Registros Públicos, por lo que enfatizó que no se trata de tierras comunales ni de terrenos en disputa.

Asimismo, advirtió que los presuntos invasores estarían utilizando indebidamente el nombre de sus vecinos de la comunidad nativa Kokamas Unidos Ecológicos de Curimaná, para llevar adelante sus actividades ilícitas.

Al respecto, Ocho Sur destacó en el comunicado que mantiene con dicha comunidad una convivencia pacífica y armoniosa desde el inicio de sus operaciones, sustentada en el respeto mutuo, la transparencia y la generación de valor compartido.

En su pronunciamiento, la empresa rechazó categóricamente cualquier conducta que implique amenazas, coacción, violencia, ofrecimientos indebidos u otras acciones contrarias a la ley y a los derechos fundamentales de las personas.

En ese sentido, rechazó tajantemente, por falsas, las acusaciones que atribuyen a la compañía o a sus funcionarios la comisión de tales actos, y lamentó la difusión de contenidos malintencionados, carentes de rigor periodístico, que buscan dañar el honor y la buena reputación de las personas.

Finalmente, informó que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y la Policía Nacional del Perú ya realizaron constataciones en el lugar de los hechos denunciados.

Ocho Sur aseguró que continuará defendiendo, por las vías legales correspondientes, sus áreas de reserva de bosque amenazadas por las invasiones y la deforestación.

Del mismo modo, reafirmó, una vez más, su respeto irrestricto a los derechos de las comunidades nativas, a sus autoridades legítimamente reconocidas y a las decisiones que adopten las instituciones competentes en materia de reconocimiento y titulación de territorios.