Fallece la recordada y querida actriz mexicana Regina Torné a los ochenta y dos años.

La recordada 'Tía Gloria' de la exitosa serie El Chavo del 8 deja un legado imborrable en Latinoamérica.

México.- La destacada primera actriz de origen mexicano, Regina Torné, perdió la vida a la edad de 82 años en su residencia ubicada en la Ciudad de México, de acuerdo con el reporte oficial emitido por la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Aunque los motivos exactos de su deceso no se han hecho públicos, se sabe que venía atravesando ciertas complicaciones de movilidad durante sus últimos meses.

En toda Latinoamérica, la artista dejó una huella imborrable al interpretar de manera inolvidable a 'Gloria', la tía de Paty en la entrañable producción televisiva El Chavo del 8. Su paso por la famosa vecindad marcó la infancia de numerosas generaciones, consolidándola como una figura muy querida de la cultura popular y asegurando que su memoria permanezca viva entre sus admiradores.

Para millones de televidentes distribuidos en toda Latinoamérica, Regina será recordada por siempre. Su papel más icónico en la televisión fue dar vida a 'Gloria', la inolvidable tía de Paty en la emblemática serie El Chavo del 8.

​Su paso por la famosa vecindad dejó una huella profunda y marcó la infancia de generaciones enteras. Gracias a este entrañable personaje, se consolidó como una figura fundamental dentro de la cultura popular.

​La partida de la actriz deja un legado imborrable en la memoria y el corazón de todos sus seguidores. Su trayectoria artística sigue siendo recordada con cariño por el público latinoamericano.

​Fuente: InformaTV