Inseguridad en Sede Policial de Junín: Roban Equipos Valorizados

Inquietante incidente delictivo en instalaciones policiales genera severas dudas sobre la seguridad institucional y los controles internos.

Junin.- Un desconcertante asalto se registró en la sede Policial de la región Junín, ubicada específicamente en la ciudad de Huancayo.

Los malhechores lograron sustraer diversos instrumentos de criminalística cuya valorización económica supera los treinta mil soles, perjudicando seriamente las labores de investigación.

Por su parte, los facinerosos se apoderaron del grabador y de las respectivas memorias de las cámaras de seguridad, llevándose consigo cualquier evidencia visual de lo ocurrido.

Lo más sorprendente de este suceso es que el acto ilícito se perpetró en un recinto resguardado que cuenta con rigurosos controles de acceso, dentro de la sede policial.

Ante esta situación, las autoridades no descartan la presunta complicidad de efectivos policiales con algunas organizaciones criminales, este caso tendrá que ser intervenido por la Policía Nacional del Perú a través de sus órganos de Inspectoría y la división de investigación correspondiente como la Divincri, El Ministerio Público y El Poder Judicial.

Fuente: NoticiasTrujillo.