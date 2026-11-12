Alerta Máxima por la Destrucción de Glaciares en Cusco y Comunidades

Denuncian grave intervención ilegal de maquinaria pesada afectando fuentes hídricas altoandinas y ecosistemas vulnerables

Cusco.- Una alerta ambiental ha surgido en las redes sociales debido a la presunta operación de maquinaria pesada sobre los glaciares del Apu Curasma, situado en la región Cusco. Diversas fotografías expuestas en plataformas digitales evidencian la presencia de un retroexcavador operando de manera directa en superficies congeladas de alta montaña.

De acuerdo con la información difundida, estas labores extractivas estarían estrechamente vinculadas con el desarrollo de actividades mineras y la expansión de las operaciones de la minera Crespo. Este panorama ha encendido las alarmas ciudadanas ante los riesgos latentes de contaminación y destrucción de las principales fuentes hídricas naturales del sector.

La zona afectada geográficamente se ubica dentro de la cordillera de Huanzo, la cual funciona como una vital cabecera de cuenca para el río Santo Tomás. Al tratarse de un territorio de alta sensibilidad hídrica, cualquier modificación o daño provocado en sus glaciares podría desatar un impacto ecológico de proporciones graves que demanda atención inmediata.

Asimismo, el reclamo ciudadano pone en evidencia la preocupante pasividad de las autoridades competentes y el escaso interés de los medios de comunicación masiva. La falta de cobertura periodística frente a este presunto atentado ecológico deja en absoluta vulnerabilidad a un ecosistema indispensable para la supervivencia de las comunidades locales.

Ante este panorama de incertidumbre, los habitantes de la zona exigen respuestas claras, transparencia en las investigaciones y la pronta intervención estatal. La exigencia principal apunta a frenar cualquier actividad que comprometa el equilibrio ambiental y garantice la protección de los recursos hídricos de las futuras generaciones.

Finalmente, este conflicto socioambiental expone la urgente necesidad de fiscalizar con mayor rigurosidad los proyectos extractivos cercanos a zonas nevadas. La preservación de los glaciares cusqueños se convierte así en una prioridad impostergable para evitar daños irreversibles en el ciclo del agua de la región.

Fuente: Contraste Ayacucho.