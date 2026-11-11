Cámara de Diputados rechaza denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo.

La decisión legislativa se concretó tras una votación con 53 respaldos y múltiples abstenciones.

Lima.- La noticia generó gran atención política tras conocerse la decisión del parlamento sobre el exmandatario. En una reciente sesión, la Cámara de Diputados evaluó de manera formal la denuncia constitucional interpuesta contra Pedro Castillo.

El resultado del debate legislativo determinó el rechazo definitivo de dicha medida en contra de la exautoridad. Esta resolución se obtuvo luego de un proceso de votación llevado a cabo en el hemiciclo oficial.

El tablero de votación reflejó un total de 53 respaldos favorables a la postura de desestimar la acusación. Sin embargo, el panorama estuvo marcado por la división de opiniones entre los congresistas presentes.

Por otro lado, se contabilizaron 43 votos que manifestaron su oposición dentro de este proceso parlamentario. A esto se sumaron las posturas neutrales registradas durante el conteo oficial de la sesión.

Específicamente, el reporte final indicó la existencia de 11 abstenciones por parte de los parlamentarios participantes. Estas cifras consolidaron el rechazo de la denuncia al no alcanzar los consensos necesarios requeridos.

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Fuente: América Noticias.