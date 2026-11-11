Papa León XIV llegará a Lima para cumplir agenda oficial.

El pontífice también visitará pucallpa éste domingo 15 de noviembre, segun las fuentes oficiales del vicariato apostólico de pucallpa.

Lima.- El papa León XIV tiene previsto arribar a la ciudad de Lima durante la tarde del miércoles 11 de noviembre, en medio de grandes expectativas por su llegada y la importancia de esta visita para la comunidad católica.

Tras su aterrizaje en territorio peruano, el sumo pontífice iniciará una serie de actividades oficiales que forman parte de su agenda programada para los días 11 y 12 de noviembre.

Durante su permanencia en la capital, el líder de la Iglesia católica participará en diferentes reuniones y presentaciones, donde tendrá la oportunidad de encontrarse con representantes de diversos sectores de la sociedad.

La llegada del papa ha generado gran expectativa entre los ciudadanos, especialmente entre los fieles católicos, quienes esperan tener la oportunidad de verlo y participar en las actividades relacionadas con su visita.

Asimismo, se prevé que el desplazamiento del pontífice y el desarrollo de sus compromisos oficiales generen modificaciones en la rutina habitual de Lima, debido a las medidas de organización y seguridad previstas para recibirlo.

Esta visita representa un acontecimiento importante para el país, tanto por su significado religioso como por el interés que despierta entre la población. La presencia del papa León XIV marcará dos jornadas de actividades y encuentros en la capital peruana.

Fuente: El comercio.