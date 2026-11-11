Búsqueda de conductor desaparecido se amplía hacia otros sectores del río Huancabamba

Equipos de emergencia presumen que Fredy Arancel Galindo habría sido arrastrado por la corriente hacia Codo de Pozuzo. Las autoridades solicitan el apoyo de los pobladores para obtener información que permita localizarlo.

Pozuzo.- Las labores de búsqueda de Fredy Arancel Galindo continúan luego de que el vehículo en el que se desplazaba terminara fuera de la carretera y cayera al río Huancabamba. Desde entonces, los equipos de emergencia realizan acciones para dar con su paradero, aunque hasta el momento no han obtenido resultados que permitan ubicarlo.

Ante esta situación, los rescatistas presumen que el conductor pudo haber sido arrastrado por la fuerza de la corriente río abajo, posiblemente en dirección al sector de Codo de Pozuzo. Esta hipótesis viene siendo considerada durante las labores de búsqueda; sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre su posible ubicación.

Por su parte, las autoridades aún no han determinado las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente ni cómo el vehículo terminó fuera de la vía. Mientras tanto, las brigadas tienen previsto ampliar el operativo hacia otros sectores del río Huancabamba, con el propósito de cubrir una mayor extensión de la zona y obtener nuevos indicios.

Asimismo, los equipos de emergencia solicitaron la colaboración de los residentes que conozcan los accesos, quebradas y zonas ribereñas, a fin de que puedan proporcionar información que contribuya a orientar las labores de búsqueda.

Fuente: La República