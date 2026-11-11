Sepahua retira 80 kilos de inservibles para prevenir la propagación del dengue

Unos 25 trabajadores de salud participaron en la recolección de objetos en desuso.

Sepahua.– Alrededor de 25 trabajadores de salud participaron en una jornada de eliminación de criaderos del mosquito transmisor del dengue, desarrollada en cuatro barrios del distrito de Sepahua, provincia de Atalaya, como parte de las acciones preventivas impulsadas por la Red Integrada de Salud (RIS) 3 Atalaya.

La actividad estuvo a cargo del personal del Centro de Salud Sepahua, que realizó labores de microrecojo de objetos en desuso en los barrios Rosario, San José, Nuevo San Juan y Edén, donde se identificaron materiales que podrían acumular agua y facilitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Como resultado de la intervención, se logró recolectar aproximadamente 80 kilogramos de inservibles, entre objetos que representan potenciales criaderos del vector transmisor del dengue.

La RIS 3 Atalaya también hizo un llamado a las instituciones públicas para que se incorporen a estas jornadas preventivas, brindando apoyo y participando en las actividades de recojo de residuos. El objetivo es fortalecer el trabajo articulado y reducir los riesgos de transmisión de esta enfermedad.

Asimismo, la autoridad sanitaria exhortó a las familias a mantener limpias sus viviendas y alrededores, eliminar recipientes en desuso y evitar la acumulación de agua en patios y espacios abiertos.

Estas medidas contribuyen a reducir los lugares de reproducción del mosquito y proteger la salud de la población. La prevención del dengue requiere el compromiso conjunto de las autoridades, instituciones y ciudadanos.