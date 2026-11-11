Atalaya moviliza a 450 personas para eliminar criaderos del mosquito del dengue

La campaña permitió intervenir cuatro sectores de la ciudad y recolectar toneladas de objetos en desuso.

Atalaya.– Alrededor de 450 personas participaron en la primera campaña multisectorial de recojo de inservibles y eliminación de criaderos del mosquito transmisor del dengue, desarrollada en el distrito de Raimondi, provincia de Atalaya, donde se logró intervenir cuatro sectores de la ciudad y aproximadamente 6,000 viviendas.

La jornada fue encabezada por el alcalde provincial Pacho Mendoza, en su condición de presidente del Comité Multisectorial de Lucha contra el Dengue, junto al director ejecutivo de la Red Integrada de Salud (RIS) 3 Atalaya, MC. Esp. Dr. Juan José Pagán Atencio.

Durante la intervención se recolectaron aproximadamente 234 metros cúbicos de residuos e inservibles, entre llantas, botellas, cáscaras de coco y otros objetos en desuso que pueden acumular agua y convertirse en potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor del dengue.

Para garantizar el desarrollo de las labores se utilizaron cuatro volquetes, dos retroexcavadoras y cinco furgonetas, con la participación articulada de la Municipalidad Provincial de Atalaya, el Hospital Intercultural de Atalaya, la RIS 3 Atalaya, la Policía Nacional del Perú, la Gerencia Territorial de Atalaya, el Centro de Salud Atalaya y el Centro de Salud Mental Comunitario.

La RIS 3 Atalaya destacó la participación de las instituciones y de la población, señalando que la prevención del dengue requiere del compromiso de todos.

Asimismo, exhortó a las familias a continuar con la limpieza de sus viviendas y patios, eliminando recipientes y objetos donde pueda acumularse agua, como parte de las medidas para evitar la reproducción del mosquito y proteger la salud de la población.