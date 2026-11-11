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SALUD

Salud intensifica acciones contra el dengue en la localidad de Oventeni

Personal de salud realiza búsqueda activa de pacientes febriles e identifica al mosquito transmisor.

José M.
Salud intensifica acciones contra el dengue en la localidad de Oventeni
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Atalaya.– La Red Integrada de Salud (RIS) 3 Atalaya intensificó las acciones de prevención y control del dengue en la localidad de Oventeni, mediante la ejecución del Plan de Cerco Entomológico y Epidemiológico, orientado a detectar oportunamente posibles casos de la enfermedad e identificar la presencia del mosquito transmisor.

La intervención comprende la búsqueda activa de personas con síntomas febriles y la identificación de posibles focos de reproducción del zancudo Aedes aegypti, vector responsable de transmitir el dengue.

Estas acciones buscan evitar la propagación de la enfermedad y proteger la salud de las familias de esta localidad, mediante la vigilancia sanitaria y la intervención preventiva en las zonas identificadas.

En ese contexto, la RIS 3 Atalaya exhortó a los vecinos de Oventeni a colaborar con el personal de salud y adoptar medidas para eliminar los potenciales criaderos del mosquito.

Entre las principales recomendaciones figura colocar bajo techo los recipientes que acumulen agua y retirar de las viviendas latas, botellas, chapas, cáscaras de coco y otros objetos en desuso donde pueda almacenarse agua de lluvia.

Las autoridades sanitarias recordaron que la prevención del dengue requiere la participación activa de las familias y el compromiso de toda la comunidad.

La eliminación de criaderos y la detección temprana de personas con fiebre son medidas fundamentales para reducir el riesgo de transmisión y evitar que la enfermedad se extienda en Oventeni.

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