Refuerzan mantenimiento del alcantarillado en la ruta que recorrerá el papa en Ucayali

Trabajos preventivos se realizan en Yarinacocha, Manantay y otros puntos de la ciudad, para evitar aniegos y colapsos.

Pucallpa.- Los trabajos de limpieza y mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado se reforzaron en distintos puntos de Pucallpa para reducir el riesgo de aniegos y colapsos de desagüe, especialmente en sectores que presentan obstrucciones recurrentes y en la ruta prevista para la visita del Papa León XIV a Ucayali.

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) monitorea estas acciones que ejecuta la EPS Emapacop S. A. con un camión hidrojet facilitado temporalmente por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) para prevenir posibles incidencias en sectores críticos de la ciudad.

Los trabajos iniciaron en el bulevar del distrito de Yarinacocha y continuaron en las avenidas Túpac Amaru y Aviación en el distrito de Manantay, donde se identificaron obstrucciones ocasionadas principalmente por la acumulación de residuos sólidos en las redes de desagüe.

Estas acciones buscan reducir el riesgo de aniegos y colapsos que puedan afectar el normal funcionamiento de la infraestructura sanitaria. También se ejecutarán labores de mantenimiento en varios puntos del centro de la ciudad de Pucallpa, como parte de las acciones preventivas programadas por la empresa prestadora.

Durante el monitoreo, la Sunass solicitó a la gerencia de Emapacop S. A. intervenir otros buzones y tramos de alcantarillado que presentan problemas recurrentes de colapso y que vienen afectando a diferentes sectores de la ciudad.

El regulador continuará el seguimiento a estas intervenciones. La acumulación de residuos sólidos en los sistemas de alcantarillado es una de las principales causas de atoros y colapsos de desagüe.

La Sunass recuerda a la ciudadanía evitar arrojar basura, grasas, botellas, pañales, y otros desechos a los buzones o conexiones domiciliarias.