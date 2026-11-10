Conductores preocupados en los grifos de Pucallpa ante posible escasez de combustible.

Fiscalizadores de Osinergmin inspeccionan estaciones de servicio para garantizar el suministro y evitar posibles especulaciones.

Pucallpa.-La preocupación por un posible desabastecimiento de combustible generó inquietud entre los conductores de Pucallpa, quienes acudieron masivamente a diferentes estaciones de servicio para abastecer sus vehículos.

Durante la jornada de ayer, varios establecimientos de venta de combustible registraron largas filas de mototaxis, motocicletas y otros vehículos, cuyos propietarios buscaban asegurar el suministro ante la incertidumbre.

Esta situación estaría vinculada con las dificultades en el tránsito por la carretera Federico Basadre, donde se establecieron restricciones luego de un huaico ocurrido en la jurisdicción de la provincia de Padre Abad.

El incidente natural complicó el desplazamiento de los vehículos encargados de transportar combustible hacia la ciudad de Pucallpa, generando preocupación entre los usuarios y comerciantes.

Ante este panorama, numerosos conductores acudieron a los grifos para abastecerse, mientras aumentaba la incertidumbre sobre la continuidad del suministro en los próximos días.

Frente a esta situación, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) realizó operativos de fiscalización en diferentes establecimientos para comprobar las condiciones de abastecimiento.

Asimismo, estas intervenciones buscan prevenir posibles prácticas especulativas y proteger a los consumidores, garantizando que la comercialización de combustible se desarrolle con transparencia mientras se normaliza el transporte por la carretera Federico Basadre.

Fuente: Diario ímpetu.