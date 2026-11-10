Policía investiga hallazgo de un hombre sin vida en Tahuanía.

Policías y serenazgo acudieron al lugar para las diligencias respectivas.

Tahuanía.- Un hecho que viene siendo materia de investigación se registró en el territorio de la Comunidad Nativa Santa Isabel, ubicada en el distrito de Tahuanía, provincia de Atalaya, región Ucayali, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino.

Tras conocerse el hallazgo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), con sede en Tahuanía, se desplazaron hasta el lugar para intervenir y realizar las diligencias correspondientes. Los agentes estuvieron acompañados por el jefe de Serenazgo, quien brindó apoyo durante las acciones desarrolladas en la zona.

Como parte del procedimiento, las autoridades participaron en las diligencias para el levantamiento del cadáver, tras lo cual se procedió al traslado del cuerpo, mientras continúan las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este lamentable hecho.

Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la identidad del fallecido, ni se han determinado las causas de su muerte. Tampoco se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias previas al hallazgo.

Las autoridades correspondientes vienen desarrollando las investigaciones para establecer qué ocurrió y reunir información que permita esclarecer este caso.

El hecho ha generado atención en la comunidad, a la espera de que las instancias competentes brinden información oficial sobre los resultados de las diligencias.