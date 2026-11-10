Hernani Escobar coordina con Electro Ucayali mejoras de iluminación pública en Manantay

El alcalde electo recorrió varios sectores junto a directivos de Electro Ucayali para identificar puntos críticos.

Manantay.- Con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y recuperar los espacios públicos, el alcalde electo de Manantay, Hernani Escobar, coordinó acciones de trabajo con los directivos de Electro Ucayali para impulsar el mejoramiento de la iluminación pública mediante la instalación de modernas luminarias LED en diferentes sectores del distrito.

Durante un recorrido por las principales avenidas y la plaza de armas de San Fernando, Escobar, acompañado de representantes de la empresa eléctrica, identificó los puntos que requieren atención prioritaria para mejorar el alumbrado público y brindar mayor seguridad a los vecinos.

Identifican primeras zonas de intervención

Entre los lugares considerados para las primeras intervenciones figuran el jirón Aguaytía, la avenida Bellavista, el campo deportivo de San Juan de Miraflores y el jirón Los Laureles.

“Empezaremos por estas zonas y posteriormente iremos avanzando a los sectores más críticos”, señaló el alcalde electo, al explicar que los trabajos se desarrollarán progresivamente.

Asimismo, remarcó la necesidad de recuperar los espacios públicos que actualmente presentan deficiencias de iluminación y que requieren mejores condiciones para el uso de las familias.

“¡Manantay no puede continuar con calles oscuras ni espacios públicos abandonados! Ha llegado el momento de trabajar con decisión, planificación y resultados. Vamos a recuperar nuestras avenidas, parques y campos deportivos para devolverlos a las familias”, expresó.

Trabajo articulado con Electro Ucayali

Por otro lado, Hernani Escobar agradeció a los directivos de Electro Ucayali por la disposición de coordinar acciones conjuntas en beneficio del distrito, destacando la importancia de la cooperación entre instituciones para atender problemas que afectan a la población.

“Cuando las instituciones unen esfuerzos, se pueden resolver los problemas que durante años afectaron a nuestra población”, manifestó.

Finalmente, la autoridad electa para el periodo municipal 2027-2030 reafirmó que su objetivo es convertir a Manantay en un distrito más iluminado, ordenado y seguro, mediante intervenciones que permitan mejorar las condiciones de sus avenidas, parques y espacios deportivos.

“Nuestro compromiso es claro: convertir a Manantay en un distrito más iluminado, ordenado y seguro. No descansaremos hasta llevar este cambio a cada sector. ¡Manantay merece obras, seguridad y una gestión que trabaje de verdad por su gente!”, concluyó.