José Luis Maguiña promete garantizar agua potable para Aguaytía durante su gestión

La autoridad electa aseguró que comenzará a trabajar desde el primer día de gestión.

Aguaytía.- Tras recibir la proclamación oficial del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, el alcalde electo de la provincia de Padre Abad, José Luis Maguiña Paredes, anunció que el acceso al agua potable y al sistema de desagüe será una de las principales prioridades de su próxima administración municipal.

Con evidente emoción, pero también con un mensaje de responsabilidad, Maguiña agradeció a la población por la confianza depositada en su candidatura y reconoció el respaldo de los regidores que lo acompañaron durante el proceso electoral.

“Desde los primeros días vamos a entrar a trabajar, no estamos viniendo a improvisar”, manifestó, al asegurar que su equipo tiene previsto comenzar las labores municipales desde el inicio de la gestión.

Agua y desagüe serán la prioridad

Uno de los principales compromisos del alcalde electo será impulsar los proyectos de saneamiento básico para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Aguaytía.

“Sí o sí va a tener agua porque es una necesidad”, enfatizó, al remarcar que su administración buscará atender los problemas que durante años afectan a la provincia de Padre Abad.

Asimismo, anunció que a los primeros 100 días de gestión presentará un informe sobre las condiciones en las que recibirá la municipalidad, como parte de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Buscará terminar obras inconclusas

Otro de los desafíos identificados por la próxima gestión será la culminación de las obras que permanecen inconclusas, entre ellas el mercado de Aguaytía.

Sobre este proyecto, Maguiña señaló que gestionará el respaldo del Gobierno Regional de Ucayali para conseguir los recursos y el apoyo institucional que permitan concluir esta importante infraestructura comercial.

En cuanto a la conformación de su equipo de trabajo, adelantó que buscará incorporar profesionales y funcionarios de la propia provincia, con el propósito de fortalecer la gestión municipal y aprovechar las capacidades locales.

Finalmente, sostuvo que, una vez concluido el proceso electoral, las diferencias políticas deben quedar atrás y que las autoridades tienen la obligación de trabajar en beneficio de toda la población.

“Mi palabra es ley, aquí ya no hay colores políticos, como autoridades vamos a trabajar por el pueblo”, concluyó.