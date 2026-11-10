Pepe Pérez Collazos es proclamado alcalde electo de Coronel Portillo

La autoridad electa aseguró que impulsará una gestión de puertas abiertas y participativa.

Pucallpa.- La provincia de Coronel Portillo ya tiene alcalde electo para el periodo municipal 2027-2030. Durante la mañana de hoy, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Coronel Portillo proclamó oficialmente a Segundo Pérez Collazos, conocido como Pepe Pérez, como la próxima autoridad de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

En entrevista exclusiva con Gaceta Ucayalina, el alcalde electo expresó su satisfacción por recibir la proclamación y aseguró que asume este reconocimiento con responsabilidad y el compromiso de trabajar por el desarrollo de la provincia.

“Hoy fui proclamado oficialmente como alcalde electo de la provincia de Coronel Portillo. Recibo este reconocimiento con gratitud y la responsabilidad de trabajar por el futuro de nuestra provincia”, manifestó.

Promete una gestión de puertas abiertas

En otro momento, Pepe Pérez Collazos reafirmó su compromiso con los ciudadanos y sostuvo que su futura administración municipal buscará mantener una relación cercana con los vecinos, escuchando sus demandas y atendiendo las principales necesidades de la población.

“Reafirmo mi compromiso con toda la población. Trabajaremos con puertas abiertas, escuchando a nuestros vecinos y llevando soluciones concretas para impulsar el desarrollo y bienestar de las familias”, expresó.

La proclamación marca el inicio de una nueva etapa política para la provincia de Coronel Portillo, donde la expectativa ciudadana estará puesta en el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

Finalmente, el alcalde electo hizo un llamado a la población para continuar trabajando de manera conjunta por el futuro de la provincia, destacando la importancia de la participación ciudadana en la construcción de una mejor gestión municipal.

“¡Es momento de seguir construyendo juntos un mejor Coronel Portillo!”, concluyó.