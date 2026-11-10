Hernani Escobar es proclamado alcalde electo del distrito de Manantay

La autoridad electa agradeció la confianza ciudadana y llamó a dejar atrás las divisiones políticas.

Pucallpa.- El Jurado Electoral Especial (JEE) de Coronel Portillo proclamó oficialmente a Hernani Escobar como alcalde electo del distrito de Manantay para el periodo municipal 2027-2030, en una ceremonia realizada ayer por la mañana.

Tras recibir su proclamación, la próxima autoridad distrital expresó su emoción y agradecimiento por la confianza depositada por la población, asegurando que asume esta responsabilidad con humildad y compromiso de trabajar por el desarrollo de Manantay.

En declaraciones a Gaceta Ucayalina, Escobar calificó este momento como uno de los más significativos de su vida y destacó que la proclamación representa el inicio de una importante responsabilidad con miles de familias del distrito.

“Esta proclamación no representa solamente un triunfo electoral, sino el inicio de una gran responsabilidad con miles de familias que esperan un distrito con más oportunidades, mejores servicios y un futuro lleno de esperanza”, manifestó.

Convoca a trabajar unidos por Manantay

El alcalde electo también expresó su reconocimiento a los regidores que integrarán el Concejo Municipal de Manantay 2027-2030, a quienes invitó a asumir sus funciones con madurez, humildad y vocación de servicio.

En ese sentido, sostuvo que el diálogo, el respeto y el trabajo articulado serán fundamentales para construir una administración que responda a las verdaderas necesidades de los vecinos.

Asimismo, hizo un llamado a dejar atrás las diferencias surgidas durante la campaña electoral y trabajar sin distinciones políticas.

“La campaña electoral terminó y hoy nos corresponde trabajar por todos, sin distinciones ni diferencias. Es momento de dejar atrás las divisiones, unir nuestras capacidades y mirar juntos hacia un mismo horizonte: el desarrollo de nuestro querido distrito”, expresó.

Agradece a su familia y a la población

Durante su mensaje, Hernani Escobar dedicó palabras especiales a su familia, a la que reconoció como su principal respaldo durante el proceso electoral, destacando su paciencia, compañía y apoyo en los momentos difíciles.

También señaló que el desarrollo de Manantay requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo dirigentes vecinales, jóvenes, mujeres y adultos mayores.

Finalmente, agradeció a los ciudadanos por brindarle la oportunidad de asumir la conducción del distrito y aseguró que trabajará incansablemente por su progreso.

“Recibo esta responsabilidad con el corazón lleno de gratitud, con los pies sobre la tierra y con la firme decisión de trabajar incansablemente por nuestro distrito”, concluyó.