Fiscalía recupera restos óseos de nueve víctimas del periodo de violencia de 1991 en Ucayali.

La fiscalía busca garantizar justicia, verdad y una sepultura digna para las nueve víctimas identificadas en Ucayali.

Aguaytia.- La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Ucayali logró recuperar los restos óseos de nueve personas que fueron víctimas del periodo de violencia ocurrido en 1991, en el distrito de Boquerón, provincia de Padre Abad.

El operativo contó con la participación de un equipo forense especializado y el acompañamiento psicosocial brindado a los familiares de las víctimas, quienes recibieron apoyo durante el desarrollo de las diligencias.

Asimismo, después de realizar los estudios científicos correspondientes para lograr su identificación legal, las autoridades coordinarán la entrega de los restos a sus familiares, con el propósito de que puedan darles una sepultura digna y avanzar en el esclarecimiento de estos hechos.

Este importante procedimiento representa un avance en las investigaciones relacionadas con las víctimas del periodo de violencia que afectó a diversas localidades de la región Ucayali. Además, permite recuperar parte de la memoria histórica de las familias que durante años esperaron conocer el destino de sus seres queridos.

Fuente: Diario ímpetu.