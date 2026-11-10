CONAP capacita a monitores indígenas en el uso de drones para proteger los bosques.

Participantes de Ucayali y Amazonas aprenden a utilizar drones y plataformas digitales para vigilar territorios ancestrales.

La Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) desarrolló una jornada de capacitación dirigida a monitores indígenas de las regiones de Ucayali y Amazonas, con el propósito de fortalecer sus conocimientos tecnológicos para la vigilancia y protección de sus territorios.

La actividad se llevó a cabo en la Comunidad Nativa de Callería, donde los participantes recibieron formación sobre el manejo de drones y el funcionamiento de la plataforma Geo Bosques, herramientas que permiten observar y monitorear los cambios que se producen en los bosques amazónicos.

Esta iniciativa busca mejorar las capacidades de las comunidades indígenas para identificar posibles amenazas contra sus territorios ancestrales, especialmente aquellas relacionadas con la deforestación y las actividades que afectan los recursos naturales.

Durante los días 7 y 8 de noviembre, los asistentes participaron en evaluaciones y ejercicios prácticos de vuelo en campo, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante las sesiones de capacitación.

Asimismo, los monitores indígenas fueron preparados para compartir lo aprendido con los integrantes de sus respectivas comunidades, promoviendo el uso de nuevas tecnologías como parte de las acciones de conservación y vigilancia territorial.

Con esta iniciativa, CONAP apuesta por fortalecer la participación de los pueblos indígenas en la defensa de la Amazonía, impulsando herramientas tecnológicas que contribuyan a proteger los bosques, preservar la biodiversidad y salvaguardar sus territorios ancestrales.

Fuente: Conap.