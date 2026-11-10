EsSalud habilita unidad especializada para atender pacientes con dengue en Ucayali

La nueva unidad cuenta con 12 camas y atención médica permanente.

Pucallpa.- El Seguro Social de Salud (EsSalud) puso en funcionamiento la Unidad de Vigilancia Clínica (UVICLIN) del Hospital II de Pucallpa, con el propósito de fortalecer la atención y vigilancia médica de niños y adultos afectados por el dengue en la región Ucayali.

La nueva unidad dispone de 12 camas y brinda atención las 24 horas del día, los siete días de la semana. Para garantizar su funcionamiento, la Red Asistencial Ucayali incorporó a 32 trabajadores asistenciales que refuerzan los servicios de Emergencia, Hospitalización, Farmacia y Laboratorio.

El equipo está conformado por un médico especialista en Enfermedades Infecciosas y Tropicales, nueve médicos generales, diez licenciados en Enfermería, nueve técnicos en Enfermería, un químico farmacéutico, un tecnólogo médico y un técnico de laboratorio.

Estos profesionales tienen la responsabilidad de vigilar la evolución de los pacientes, identificar oportunamente las señales de alarma y garantizar que cada persona reciba el tratamiento correspondiente según su condición de salud.

Actualmente, el Hospital II de Pucallpa atiende a 12 pacientes con diagnóstico de dengue. De este total, diez permanecen en la UVICLIN, uno recibe atención en Observación de Emergencia Pediátrica y otro paciente, que presenta signos de alarma, se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Paralelamente, el personal asistencial participa en jornadas de capacitación sobre vigilancia epidemiológica, análisis de la sala situacional y registro de fichas clínico-epidemiológicas. Las próximas sesiones estarán orientadas al manejo clínico y tratamiento del dengue, con el objetivo de unificar criterios y mejorar la respuesta ante posibles complicaciones.

Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Sanitaria reportó la recepción de 30 fichas epidemiológicas de dengue y tres de leptospirosis. EsSalud precisó que estas corresponden a notificaciones epidemiológicas y no constituyen casos confirmados adicionales ni deben sumarse a los pacientes actualmente atendidos.

Con la implementación de esta unidad, EsSalud Ucayali busca fortalecer la capacidad de respuesta hospitalaria frente al dengue, ofreciendo vigilancia médica permanente, tratamiento supervisado y atención oportuna para prevenir complicaciones en los pacientes afectados.