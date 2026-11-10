 Sunafil capacita a los agricultores sobre el manejo seguro de agroquímicos.

Especialistas de SENASA e INIA brindaron recomendaciones para prevenir riesgos laborales y proteger la salud agrícola.

Lambayeque.- La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), mediante su Intendencia Regional de Lambayeque, desarrolló una jornada de asistencia técnica dirigida a pequeños productores agrícolas, con el propósito de fortalecer sus conocimientos sobre el uso adecuado de productos químicos en las actividades del campo.

La capacitación tuvo como tema principal el manejo seguro de agroquímicos para proteger la salud de los trabajadores agrícolas, considerando los riesgos que pueden presentarse durante la manipulación y aplicación de estos productos en las labores de cultivo.

Durante la actividad participaron especialistas del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), quienes compartieron información especializada y recomendaciones para mejorar las prácticas agrícolas.

Los representantes de ambas instituciones explicaron la importancia de utilizar correctamente los productos químicos, respetar las indicaciones de seguridad y adoptar medidas preventivas para evitar posibles daños a la salud de quienes trabajan en el sector agrario.

Asimismo, se abordaron aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales, destacando la necesidad de que los pequeños agricultores conozcan los peligros asociados al uso inadecuado de agroquímicos y tomen las precauciones correspondientes.

Esta iniciativa busca fortalecer la cultura de prevención en las actividades agrícolas, promoviendo mejores condiciones laborales y fomentando la responsabilidad de los productores en el cuidado de su salud y la de sus trabajadores.

Finalmente, Sunafil reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones de orientación y asistencia técnica en las diferentes regiones del país, con el objetivo de contribuir a espacios de trabajo más seguros y saludables para las personas dedicadas a la agricultura.

Fuente: Sunafil.