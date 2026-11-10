Estudiantes de Yarinacocha aprenden sobre biodiversidad y conservación de la Amazonía.

Visita educativa al Zoológico Parque Natural de Pucallpa promovió conciencia ambiental e identidad cultural entre escolares.

Pucallpa.- Estudiantes de la Institución Educativa Aplicación Bilingüe Intercultural de Yarinacocha participaron en una jornada de aprendizaje en el Zoológico Parque Natural de Pucallpa, acompañados por sus docentes y representantes de la organización Sembrando Huellas Perú.

La actividad se desarrolló como parte del proyecto regional denominado “Educación y Acción por la Amazonía”, una iniciativa orientada a promover el conocimiento, la valoración y la conservación de la riqueza natural de nuestra región.

Durante el recorrido, los escolares tuvieron la oportunidad de conocer diferentes especies de animales y aprender sobre la importancia de proteger la biodiversidad amazónica, fortaleciendo sus conocimientos sobre el medio ambiente.

Asimismo, la experiencia permitió fomentar el respeto por la naturaleza, rescatar los saberes ancestrales y fortalecer la identidad cultural de los estudiantes, motivándolos a convertirse en ciudadanos comprometidos con el cuidado de su entorno.

La organización Sembrando Huellas Perú expresó su agradecimiento a las instituciones que hicieron posible esta jornada educativa, entre ellas la Dirección Regional de Educación de Ucayali, el Gobierno Regional, el Zoológico Parque Natural de Pucallpa, DIRCETUR, Grupo Ímpetu, Retazos Perú, Manish Hotel y Asercampo Sac.

Por último, los organizadores destacaron la importancia de continuar desarrollando actividades educativas que generen conciencia ambiental en las nuevas generaciones, promoviendo su participación en la protección y conservación de la Amazonía.

Fuente: El choche.