Familia busca desesperadamente a adolescente desaparecida en San Alejandro

Nikol Brenda Segura Esquivel salió de su vivienda el domingo y no ha regresado.

San Alejandro / Irazola.– Una familia atraviesa momentos de angustia tras la desaparición de Nikol Brenda Segura Esquivel, una adolescente de 15 años cuyo paradero se desconoce desde el último domingo, cuando salió de su vivienda en el distrito de San Alejandro.

Según informaron sus familiares, desde que perdieron contacto con la menor iniciaron una intensa búsqueda por diferentes lugares, pero hasta el momento no han conseguido ubicarla.

Ante esta situación, sus familiares hicieron un llamado a la población para que colaboren con cualquier información que permita conocer dónde se encuentra la adolescente y facilitar su pronto retorno a casa.

Asimismo, solicitaron a quienes la hayan visto o tengan algún dato relevante que se comuniquen inmediatamente con su madre al número 916 172 687.

La familia mantiene la esperanza de encontrarla y pide solidaridad a la ciudadanía para compartir la información y contribuir con su búsqueda.