Huaico deja un fallecido y seis personas atrapadas en zona remota de Loreto

Una víctima perdió la vida y seis personas quedaron en una zona de difícil acceso.

Loreto.– Una persona fallecida y otras seis atrapadas en una zona de difícil acceso dejó un huaico registrado el lunes por la tarde en las inmediaciones de Canoa Puerto, distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, región Loreto.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 p. m., cuando siete personas transitaban por un estrecho sendero de aproximadamente 50 centímetros de ancho. Una intensa lluvia provocó el deslizamiento de lodo y piedras que terminó arrastrándolas hacia un abismo de unos 50 metros de profundidad.

La víctima fue identificada como Matías Pizango Tangoa, de 40 años, quien falleció tras caer sobre una superficie rocosa. En tanto, las otras seis personas quedaron atrapadas en un sector de difícil acceso, ubicado aproximadamente a 12 kilómetros de Balsapuerto en línea recta.

Los afectados fueron identificados como Silfon Lancha Inuma, Eusebio Mapuchi Pizango, Edinson Pizango Pizango, Joel Pizango Pizango, John Huiñapi Huansi y Roger Inuma Mapuchi.

Hasta el martes 10 de noviembre no se tenía información confirmada sobre el estado de salud de estas seis personas. La preocupación de sus familiares aumentaba debido a las bajas temperaturas durante la noche, la falta de alimentos y las complicadas condiciones geográficas del lugar.

Ante esta emergencia, un helicóptero de la Marina de Guerra del Perú permanecía en Tarapoto a la espera de la autorización correspondiente para trasladarse hasta la zona y participar en las labores de rescate.

Por su parte, Jorge Pizango, vocero de los familiares, solicitó la intervención urgente de Defensa Civil, el Gobierno Regional de Loreto y las Fuerzas Armadas para acelerar las operaciones de auxilio y garantizar la atención de las personas atrapadas.

La tragedia vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrentan las comunidades alejadas de la Amazonía, donde las condiciones geográficas y la limitada accesibilidad pueden complicar la respuesta ante emergencias ocasionadas por las intensas lluvias.