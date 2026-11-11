Inauguran impresionante escultura en honor al líder de la Iglesia católica peruana.

Monumento artístico ubicado en el Callao rinde homenaje especial al actual pontífice con gran significado histórico.

Callao.- Una monumental obra escultórica ha sido presentada recientemente como un homenaje trascendental dirigido al actual líder de la Iglesia católica. Esta imponente estructura artística destaca notablemente por haber sido catalogada como la más alta de todo el territorio peruano dentro de su categoría conmemorativa.

La creación y el diseño detallado de este monumento estuvieron a cargo de los reconocidos artistas peruanos Rafael Gutiérrez Quispe y Deyvi Wong Arana. Ambos talentosos creadores dedicaron su esfuerzo artístico y técnico durante un periodo aproximado de cuarenta y cinco días continuos para lograr culminar la obra.

El proceso de elaboración requirió una minuciosa planificación y ejecución para asegurar que cada detalle cumpliera con las expectativas estéticas y conmemorativas previstas. La dedicación de los escultores permitió materializar un proyecto de gran envergadura visual y espiritual para la comunidad.

Más allá de su impresionante tamaño y valor artístico, esta nueva instalación posee una profunda carga simbólica y un significado muy especial. Esta relevancia se debe fundamentalmente a la conexión histórica y directa que el pontífice mantuvo con la jurisdicción chalaca durante un periodo específico.

Entre los años 2020 y 2021, la máxima autoridad de la Iglesia católica estuvo estrechamente vinculada a dicha región al desempeñarse oficialmente como administrador apostólico de la diócesis. Dicho antecedente pastoral fortalece el sentido de pertenencia y gratitud de los fieles locales hacia su figura.

La difusión inicial de este acontecimiento cultural y religioso ha sido compartida a través de diversas plataformas informativas y medios de comunicación vinculados a Exitosa. De este modo, los ciudadanos tienen acceso a los detalles de la obra mediante radio, televisión y canales digitales especializados.

Fuente: Exitosa.