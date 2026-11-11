JNE renovará representación tras salida de integrante por límite legal

Fiscales supremos elegirán al nuevo representante ante el pleno del organismo electoral nacional peruano próximamente.

Lima.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máxima institución encargada de administrar justicia en materia electoral en el Perú, experimentará cambios en la conformación de su pleno debido a la salida de uno de sus integrantes.

Esta modificación se produce tras conocerse que Martha Maisch dejará de formar parte del organismo electoral al haber alcanzado el límite establecido para ejercer sus funciones como representante.

Ante esta situación, los fiscales supremos tendrán la responsabilidad de elegir a la persona que ocupará el cargo vacante y asumirá la representación correspondiente dentro del pleno del JNE.

La elección del nuevo representante será importante para garantizar la continuidad de las labores institucionales y el adecuado funcionamiento de esta entidad, que tiene entre sus principales responsabilidades resolver controversias electorales.

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones cumple un papel fundamental en la democracia peruana, especialmente durante los procesos electorales, cuando debe garantizar el respeto de las normas y la legalidad de los resultados.

Con este próximo cambio en su composición, el organismo electoral se prepara para una nueva etapa institucional, mientras se espera la designación de su nuevo integrante por parte de los fiscales supremos.

Fuente: El comercio.