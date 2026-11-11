Despliegue policial masivo en Lima y Callao por visita papal

Autoridades movilizarán miles de agentes y vehículos para garantizar la seguridad del Sumo Pontífice.

Lima.- Para resguardar la llegada del Papa León XIV del 11 al 16 de noviembre, la Policía Nacional ha diseñado un plan de seguridad de enorme escala. La estrategia involucra a más de 37 mil efectivos policiales, apoyados en tierra por 576 motocicletas y en el aire por 9 helicópteros y 3 aviones.

El foco principal de vigilancia estará en Lima y Callao, zonas que recibirán a 22 464 agentes para asegurar el orden en sus calles. Los 14 685 policías restantes estarán desplegados en las demás ciudades contempladas dentro del itinerario papal.

El operativo desplegado abarcará un control riguroso sobre 24 escenarios y 32 rutas de desplazamiento. Al mismo tiempo, cerca de dos mil agentes de tránsito supervisarán los cierres de vías, desvíos y la fluidez del tráfico en las principales arterias de la capital.

Entre las medidas de tránsito se anunciaron restricciones vehiculares y peatonales de acceso al Centro Histórico de Lima. Esta zona de seguridad abarcará de forma prioritaria el perímetro comprendido entre las avenidas Abancay, Emancipación y Tacna.

Finalmente, el esquema defensivo se dividirá en tres anillos de protección articulados junto con el equipo del Vaticano. Para garantizar un ingreso fluido, las autoridades aconsejan a los asistentes acudir con anticipación y presentar su pase digital con código QR.

Fuente: Orbita tv.