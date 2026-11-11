EsSalud desplegará tres ambulancias para recibir al papa León XIV en Pucallpa

El operativo contará con médicos, enfermeros y personal especializado para responder ante posibles emergencias.

Pucallpa.– Ante la próxima visita del papa León XIV a la ciudad de Pucallpa, programada para este domingo 15 de noviembre, la Red Asistencial Ucayali de EsSalud pondrá en marcha un operativo especial de atención médica que contempla el despliegue de tres ambulancias, profesionales de salud y respaldo hospitalario para responder ante posibles emergencias durante las actividades religiosas.

El dispositivo de atención tendrá como uno de sus principales puntos de intervención la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, donde se concentrarán miles de fieles para participar en las actividades programadas por la visita del sumo pontífice.

De acuerdo con la planificación de EsSalud, dos ambulancias estarán destinadas a brindar atención de emergencia a los asistentes y facilitar el traslado de pacientes que necesiten evaluación o tratamiento en un establecimiento de salud. Estas unidades contarán con personal técnico asistencial preparado para intervenir ante cualquier eventualidad.

En tanto, la tercera ambulancia integrará la cápsula de seguridad del papa León XIV y estará equipada con un equipo especializado conformado por un médico, dos profesionales de Enfermería y un conductor, quienes permanecerán preparados para brindar asistencia inmediata.

Respaldo hospitalario ante emergencias

El operativo también involucrará al Hospital II de Pucallpa, que dispondrá de profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y personal asignado para responder ante situaciones que requieran atención médica especializada.

A este despliegue se sumará el Centro Médico de Manantay, que contará con médicos, personal de Enfermería, técnicos asistenciales y transporte sanitario para reforzar la capacidad de respuesta.

El director de la Red Asistencial Ucayali, Dr. Tomás Noel Santana Téllez, viene coordinando la disponibilidad de los recursos humanos y logísticos para garantizar una atención oportuna durante la jornada, sin descuidar la continuidad de los servicios médicos destinados a los asegurados.

Con esta organización, EsSalud Ucayali busca garantizar los primeros auxilios, la evaluación de pacientes y su eventual traslado a un hospital, de acuerdo con la gravedad de cada situación.

De esta manera, el sector salud se suma a los preparativos para recibir al papa León XIV en la capital ucayalina, con un dispositivo médico destinado a brindar seguridad y tranquilidad a los miles de fieles que participarán en este acontecimiento religioso.